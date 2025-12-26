Израел призна Сомалиленд за независима държава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел призна отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за "независима и суверенна държава", заяви канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитирана от световните агенции.

Израел е първата държава в света, предприела подобна стъпка, пише БТА.

Наетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи са подписали съвместна декларация. Тя "съответства на духа на Авраамовите споразумения, подписани по инициатива на президента (на САЩ Доналд) Тръмп", допълни канцеларията.

Според съобщението Израел планира незабавно да укрепи отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката".

Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. областта едностранно обяви независимост, но досега не беше получила международно признание.