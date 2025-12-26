Турция осъди нападението срещу алауитска джамия в сирийския град Хомс

Турското Министерство на външните работи излезе с официална позиция, в която осъжда нападението срещу алауитска джамия в сирийския град Хомс, при което днес на обяд загинаха най-малко петима души, а други 21 бяха ранени, предаде ТРТ Хабер.

„Осъждаме отвратителната терористична атака, извършена днес срещу джамия в сирийския окръг Хомс. Молим се Божията милост да е върху онези, които загубиха живота си при нападението, и изказваме своите съболезнования на сирийското правителство и народа на страната. Турция стои до Сирия, която продължава решително да укрепва стабилността, сигурността, единството и солидарността си въпреки всички провокации“, се казва в позицията на Министерството, пише БТА.

По думите на представител на сирийските власти, цитиран от Ройтерс, взривно устройство е избухнало днес в джамията „Имам Али бин Таиб" в Хомс по време на обедните молитви - най-натовареното време от деня за мюсюлманските храмове. Към настоящия момент никой не е поел отговорност за нападението, а районът около джамията е отцепен.