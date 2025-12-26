ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убийство за няколкостотин евро: деца в престъпния ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21981124 www.24chasa.bg

Турция осъди нападението срещу алауитска джамия в сирийския град Хомс

1032
Турският министър на външните работи Хакан Фидан

Турското Министерство на външните работи излезе с официална позиция, в която осъжда нападението срещу алауитска джамия в сирийския град Хомс, при което днес на обяд загинаха най-малко петима души, а други 21 бяха ранени, предаде ТРТ Хабер. 

„Осъждаме отвратителната терористична атака, извършена днес срещу джамия в сирийския окръг Хомс. Молим се Божията милост да е върху онези, които загубиха живота си при нападението, и изказваме своите съболезнования на сирийското правителство и народа на страната. Турция стои до Сирия, която продължава решително да укрепва стабилността, сигурността, единството и солидарността си въпреки всички провокации“, се казва в позицията на Министерството, пише БТА.

По думите на представител на сирийските власти, цитиран от Ройтерс, взривно устройство е избухнало днес в джамията „Имам Али бин Таиб" в Хомс по време на обедните молитви - най-натовареното време от деня за мюсюлманските храмове. Към настоящия момент никой не е поел отговорност за нападението, а районът около джамията е отцепен. 

Турският министър на външните работи Хакан Фидан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)