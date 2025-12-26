Израелски резервист блъсна с колата си палестинец на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски резервист е блъснал вчера с колата си палестинец, отправящ молитва край пътя на окупирания Западен бряг, а преди това е стрелял с огнестрелно оръжие в същия район, съобщи израелската армия, цитирана от Ройтерс.

"Получихме кадри с въоръжено лице, което е блъснало с колата си палестинец", се казва в изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), в което се допълва, че нападателят е бил резервист, чийто срок на военна служба е изтекъл, пише БТА.

Резервистът е действал в "остро нарушение на правомощията си", а оръжието му е било конфискувано, посочи ЦАХАЛ.

Израелски медии съобщиха, че резервистът е бил поставен под домашен арест.

Израелската полиция засега не е отговорила на запитванията на Ройтерс за коментар по случая.

След атаката палестинецът е преминал медицински преглед, който установил, че е невредим, и в момента си е у дома.

Разпространени от палестинска телевизия кадри показват мъж с цивилни дрехи и с автомат през рамо, който блъска с джипа си палестинец, отправящ молитва край пътя.

Данни на ООН сочат, че настоящата година е белязана от едно от най-високите нива на насилие от страна на израелски цивилни срещу палестинци на Западния бряг, като броят на ранените при подобни нападения надвишава 750 души, посочва Ройтерс.