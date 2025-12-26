Сомалия, Египет, Турция и Джибути осъдиха признаването на Сомалиленд за независима държава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути осъдиха днес признаването от Израел на отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за независима и суверенна държава, предаде Ройтерс.

"Министрите потвърдиха своето отхвърляне и осъждане на признаването от Израел на региона Сомалиленд за независима държава, подчертавайки пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия", посочи в изявление египетското външно министерство след телефонен разговор между египетския външен министър Бадр Абделати и колегите му от Сомалия, Турция и Джибути, пише БТА.

Президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи приветства като "историческия момент" обявеното днес от израелския премиер Бенямин Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република, която се отцепи от Сомалия и досега не беше призната от никоя друга държава, посочва Франс прес.

"Този етап бележи началото на стратегическо партньорство, което насърчава взаимните интереси, укрепва регионалния мир и сигурност и носи ползи за всички заинтересовани страни", написа Абдулахи в "Екс".

С площ приблизително колкото Англия (175 000 кв. км), намираща се в северозападния край на Сомалия, Република Сомалиленд едностранно обяви независимостта си през 1991 г. Оттогава тя функционира независимо, със собствена валута, армия и полиция, и се отличава с относителна стабилност в сравнение със Сомалия, разтърсвана от ислямисткото въстание на шебабите и хроничните политически конфликти, отбелязва АФП.