Бившият премиер на Малайзия, след като бе осъден на 15 г. затвор: Ще продължа борбата си

Бившият министър-председател на Малайзия Наджиб Разак призова днес малайзийците да запазят спокойствие, след като беше осъден на още 15 години затвор, и заяви, че ще продължи борбата си и ще отстоява правата си по законен път, предаде Ройтерс.

„Призовавам всички малайзийци да оценят този въпрос спокойно и рационално, не само през призмата на съдбата ми като отделен човек, а в името на бъдещето на институциите на нацията и на принципите, които отстояваме заедно“, каза той в изявление, прочетено от адвоката му, който добави, че ще обжалва решението в понеделник, съобщи БТА.

Върховният съд на Малайзия осъди днес Наджиб Разак на 15 години затвор и солидна глоба от 13,5 млрд. рингита (2,8 млрд. долара) и конфискация на имуществото, след като го призна за виновен по няколко обвинения за злоупотреба с власт и пране на пари в рамките на разрастващия се корупционен скандал, свързан с източването на милиарди от фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Съдията осъди Наджиб на 15 години затвор по всяко от четирите обвинения за злоупотреба с власт и на 5 години затвор от всяко от 21-те обвинения за пране на пари. Присъдите ще се изтърпят едновременно, което означава, че Наджиб ще излежи още 15 години затвор. Новата присъда ще влезе в сила след изтичането на настоящата му по по-ранно дело, свързана с фонда 1MDB, заяви съдията.

Седемдесет и две годишният Наджиб е в затвора от август 2022 г., след като бе признат за виновен по по-ранно дело, свързано с фонда 1Malaysia Development Berhad, който той съоснова през 2009 г. в качеството си като премиер.