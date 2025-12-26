ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на петрола са напът към най-резкия си годишен спад от 2020 г.

Цените на петрола са напът към най-резкия си годишен спад от 2020 г. СНИМКА: Pixabay

Котировките на петрола спаднаха с над 1 долар в петъчната търговия. Инвеститорите анализират вероятността от световно свръхпредлагане и намалена рискова премия, свързана с войната, на фона на надеждите за мирно споразумение за Украйна преди разговорите този уикенд между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, поевтиняха с 1,03 долара или 1,65 на сто до 61,21 долара за барел към 19:00 часа българско време. Американският лек суров петрол изгуби 1,05 долара или 1,8 на сто до 57,30 долара за барел.

Макар проблеми с доставките да дадоха тласък на цените на черното злато през последните търговски сесии, оттласквайки ги от близо петгодишното им дъно, достигнато на 16 декември, те са напът към най-резкия си годишен спад от 2020 г. досега, отбелязва Ройтерс.

Котировките на Брента и на американския петрол са надолу съответно с 18 на сто и 20 на сто на годишна база в условията на нарастващо производство на суровината, което предизвиква опасения от свръхпредлагане през следващата година, пише БТА.

Инвеститорите следят развитието на мирния процес между Русия и Украйна и евентуалното му въздействие върху бъдещите цени на петрола, тъй като евентуално мирно споразумение може да доведе до премахване на международните санкции срещу руския петролен сектор.

