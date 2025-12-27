ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша затвори 2 летища заради руските удари срещу Украйна

Полша затвори 2 летища заради руските удари срещу Украйна. СНИМКА: Pixabay

Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха в отговор на руските въздушни удари срещу Украйна, съобщи Ройтерс, като се позова на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в "Екс", информира БТА.

Руските сили са нанесли удари по няколко района в Киевска област, като има ранени, както и нанесени щети по жилищни сгради, строителни обекти и предприятия, съобщи Киевската областна военна администрация в "Телеграм", цитирана от "Укринформ".

Един човек е бил ранен в Ивано-Франковска област, който по време на атаката е шофирал и е бил хоспитализиран в местна болница.

На този фон Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски утре в Палм Бийч, щата Флорида. Двустранната среща е насрочена за 15:00 ч. (22:00 българско време) и ще бъде посветена на продължаване на разговорите за усилията за прекратяване на войната в Украйна. 

Засега не е ясно дали ще има каквито и да било преговори с Русия, като Москва не се споменава в официалното съобщение на Белия дом.

