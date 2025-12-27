Почина китаристът на The Cure Пери Бамонте

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пери Бамонте, китарист и клавирист на британската група The Cure, почина на 65 години, предадоха световните агенции.

Тъжната вест съобщиха от групата сайт си в петък. „С огромна тъга потвърждаваме смъртта на нашия велик приятел и колега от групата Пери Бамонте, който почина след кратко боледуване у дома по Коледа.

Неговите колеги го описват като „тих, интензивен, интуитивен и изключително креативен“.

„Теди“ беше топла и жизненоважна част от историята на The Cure . Нашите мисли са с цялото му семейство. Той ще ни липсва много“, написаха още от групата.

Пери Бамонте е роден на 3 септември 1960 г. в Лондон, Великобритания. По-малкият му брат Дарил е работил като турне мениджър за The Cure Depeche Modeи чрез тази връзка Пери се присъединява към турнетата на The Cure през 1984 г., работи включително и като китарен техник.

Официално се присъединява към групата през 1990 г., когато клавиристът Роджър О'Донъл напуска. Свири на китара, шестструнен бас и клавишни инструменти.

Бамонте участва в редица албуми на The Cure, включително Wish от 1992 г., който съдържа определящите кариерата им хитове – Friday I'm in Love″ и „High“, както и Wild Mood Swings от 1996 г., „Bloodflowers“ от 2000 г. и едноименния албум от 2004 г.

Пери Бамонте е изгонен от The Cure от техния вокалист Робърт Смит през 2005 г., но се завърна в групата през последните години, като през 2022 г. беше на турне с 90 концерта.

През 2019 г. Бамонте беше в Залата на славата на рокендрола заедно с останалата част от The Cure.

Последното му изпълнение с групата беше на 1 ноември 2024 г. в Лондон за специално еднократно събитие за представянето на най-новия им албум и първи от 16 години насам – Songs of a Lost World. Концертът беше заснет за филма The Cure: The Show of a Lost World, съобщава бТВ.