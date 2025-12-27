ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама мъже са с изгаряния по лицето след пожар в а...

Петима са ранени при руската атака срещу Киев тази нощ

Трима души, включително четиригодишно дете, бяха убити при руска атака срещу Украйна. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленски

Петима души са ранени при руската атака срещу Киев тази нощ, съобщи в "Телеграм" кметът на столицата Виталий Кличко, цитиран от Укринформ, информира БТА.

"Към момента четирима от ранените при удара на врага са получили медицинска помощ. Трима са хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болница", уточни той.

По думите на Кличко в югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз. В северната част на столицата отломки от дронове са паднали във вилна зона, а в североизточната част на града има отломки на открит терен.

Кметът допълни, че всички аварийни и спасителни служби работят на място.

