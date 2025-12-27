Европейският съд по правата на човека ще разгледа жалба срещу задържането на Имамоглу

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) ще предостави „приоритетен" статут на жалба, оспорваща задържането на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи Мехмет Пехливан, адвокат на арестувания кмет, в профила си в Екс, съобщи БТА.

„Бяхме официално уведомени, че нашата жалба до ЕСПЧ относно неправомерното задържане на нашия клиент, Екрем Имамоглу, ще бъде разгледана с приоритет“, написа Пехливан в публикацията си, като отбеляза, че за момента подобно развитие е „рядко срещано при жалби от Турция“.

Предоставянето на „приоритетен“ статут позволява на ЕСПЧ да заобиколи хронологичния ред и да ускори разглеждането и решаването на дела, които трибуналът счита за „най-важни, сериозни и неотложни“.

Имамоглу беше арестуван на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в града го отстрани временно от поста и му определи мярка за задържане под стража. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

През ноември Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт от близо 4000 страници, с който иска до близо 2400 години затвор за Имамоглу по обвинения в създаване и ръководене на организирана престъпна група. Наред с Имамоглу в обвинителния акт са посочени още над 400 заподозрени в участие в организацията и извършване на измами за над 160 милиарда турски лири (3,267 млрд. евро).

Първото заседание от делото срещу Имамоглу по обвинението за ръководене на организирана престъпна група е насрочено за 9 март 2026 г.