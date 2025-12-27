Верижна катастрофа с 50 коли на магистрала в Япония, има жертви и ранени (Снимки)

Една жена загина, а 26 души бяха ранени в тежка верижна катастрофа по време на снеговалеж на магистрала в Япония снощи, предаде Асошиейтед прес.
Магистралната полиция на префектура Гума днес заяви, че верижната катастрофа на високоскоростния път е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками, на около 160 километра северозападно от Токио.
Сблъсъкът на камионите е блокирал част от магистралата, а автомобилите, идващи зад тях не са успели да спрат заради хлъзгавата пътна настилка.
Над 50 превозни средства са се сблъскали във верижната катастрофа, уточни полицията.
Загинала е 77-годишна жена от Токио, а от 26-мата ранени, петима са в тежко състояние, съобщава БТА.
В периферията на сблъскалите се автомобили е избухнал пожар, който е обхванал над десет превозни средства, някои от които са напълно изгорели. Никой не е пострадал в пожара, който е бил изгасен около седем часа по-късно, заяви полицията.
Предупреждение за силни снеговалежи е било в сила в района на катастрофата от петък вечерта, точно когато много японци се отправиха на път за новогодишните празници.
Части от пътя остават затворени за полицейско разследване и за разчистване.
