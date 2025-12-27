Журналист почина в Перу, прострелян от въоръжени мъже

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Перуански журналист почина снощи в болница в столицата Лима, след като по-рано беше прострелян от въоръжени мъже, съобщи Националната асоциация на журналистите (НАЖ), цитирана от Франс прес, съобщи БТА.

Мицар Кастийехос беше тежко ранен на 12 декември, когато беше нападнат на излизане от дома си, за да отиде на работа в радио „Латино Плюс“.

Тридесет и четири годишният журналист беше водещ и на телевизионно информационно предаване и беше известен с разкриването на предполагаема корупция сред местните власти.

НАЖ призова за „строго наказание за отговорните за това убийство“. „Тази година беше катастрофална за свободата на словото в Перу“, се добавя в изявлението на професионалната асоциация.

По-рано този месец Фернандо Нунес – репортер в телевизионния канал „Камила Ти Ви“, беше застрелян, докато се връщаше от отразяване на събитие в северния регион Ла Либертад.

През последните месец журналистите Гастон Медина и Раул Селис също бяха застреляни на фона на разрастването на престъпните групи в страната.

Според официалните данни за 2025 г. до октомври в Перу са регистрирани 1888 убийства, което е увеличение с близо 13% спрямо същия период на 2024 г.