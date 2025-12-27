ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия нанесе нова серия ракетни удари срещу Украйна

Трима души, включително четиригодишно дете, бяха убити при руска атака срещу Украйна. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленски

Русия нанесе нова серия от ракетни удари срещу Украйна тази нощ, като атакува няколко области, включително Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА, съобщи БТА.

Експлозии са чути на много места, включително в столицата Киев, където кметът Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“ за няколко взрива и написа, че противовъздушната отбрана работи.

Украинските медии съобщиха, че сред използваните при атаките ракети са и свръхзвукови ракети „Кинжал“.

Ударите са били насочени предимно срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но пълният мащаб на нанесените щети засега не е установен.

Междувременно снощи руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили по-рано през деня са превзели още едно село в югоизточната Запорожка област.

Министерството написа в „Телеграм“, че е превзето село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е подложен на натиск от руските сили през последните седмици.

Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбеляза Ройтерс.

