Президентът на Доминика Силвани Бъртън: Всяка държава в света трябва да има право на глас по международни въпроси

КМГ

1444
Снимка: Китайска медийна група

По времето, когато Доминика беше в икономическа криза, подкрепата на Китай изигра важна роля за преодоляване на трудностите, заяви в интервю за Китайската медийна група президентът на карибската държава Силвани Бъртън, съобщи КМГ.

„Китай постигна модернизация, но не се отказа от традиционни методи, които са полезни за здравето и повишават ефективността. Вие успешно съчетахте модерното развитие и традиционния начин на живот. Освен това, технологичното развитие на Китай също си струва да бъде взимано за пример и да помогне на страна като Доминика да напреднем в тази сфера", посочи тя.

Тя посочи, че глобалните инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, се фокусират върху общите интереси на човечеството и гарантират, че „всички държави ще имат споделено бъдеще, което принадлежи както на големите, така и на малките".

„Китай си сътрудничи активно с малки държави, което е изключително важно. По международни въпроси, всяка страна в света трябва да има право на глас, а суверенитетът ѝ да бъде уважаван. Смятам, че това е точно това, за което председателят Си Дзинпин говори", отбеляза Бъртън.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

