Откриха наркотици в дома на 40-годишен във Враца

КМГ: Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП ще бъде открита на 5 март 2026 г.

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На днешното си 19-ото заседание Постоянния комитет на 14-ото ОСНП прие решение четвъртата сесия на събранието да бъде открита на 5 март 2026 г. Ден по-рано, на 4 март, ще започне и четвъртата сесия на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (КНПКС), съобщи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

