КМГ: Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП ще бъде открита на 5 март 2026 г.

На днешното си 19-ото заседание Постоянния комитет на 14-ото ОСНП прие решение четвъртата сесия на събранието да бъде открита на 5 март 2026 г. Ден по-рано, на 4 март, ще започне и четвъртата сесия на 14-ия Национален комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (КНПКС), съобщи .