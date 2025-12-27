В Китай ускориха модел на маглев влак до 800 км/ч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изследователи от лабораторията „Дунху" в провинция Хубей ускориха модел на високоскоростен железопътен влак с тегло 1110 килограма до 800 км/ч само за 5,3 секунди, използвайки левитационна опора и електромагнитно задвижване, съобщи КМГ.

Това постижение представлява нов световен рекорд и е третият такъв, поставен от лабораторията на същата платформа за последните шест месеца.

Маглев технологията, с потенциала си да увеличи значително скоростта и ефективността на транспорта, е стратегически фокус за всички големи икономики.

Тя има широки перспективи за приложение в различни области, включително ултрависокоскоростни електромагнитни шейни, железопътен транспорт, икономика на ниска надморска височина, електромагнитни стартови системи за космически приложения и атракциони.