Лодка с туристи потъна в Индонезия, 4-има испанци в неизвестност

1380
4-има испанци в неизвестност след като потъна туристическа лодка в Индонезия . СНИМКА: Pixabay

Четирима испански туристи са в неизвестност, след като дървена туристическа лодка потъна край бреговете на националния парк "Комодо" в Индонезия.

ДПА съобщава, че на лодката са били 11 души, информира БТА Тя е потънала късно снощи край остров Падар, заяви Фатур Рахман, ръководител на службата за търсене и спасяване в Маумере. По думите му на борда са се намирали шестима испански туристи, четирима членове на екипажа и един местен туристически гид.

Седем души са били спасени в ранните часове днес от намиращи се наблизо туристически лодки и от съвместен екип за издирване и спасяване.

Операцията по издирването на хората в неизвестност продължава, като в нея участват пристанищните власти в Лабуан Баджо и индонезийските военноморски сили. Използват се надуваеми лодки и водолазно оборудване.

През последните дни метеорологичните условия в района са променливи, а метеоролозите предупредиха, че има повишен риск за морското корабоплаване в части от Източна Индонезия.

