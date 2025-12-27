Испанско село спечели 4 млн. евро от лотарията, но заради недоглеждане взема само половината

Дни след големите печалби на Коледната лотария в Испания жителите на село в провинция Леон се отказаха от част от наградата си, за да има пари за всички. Вместо 4 милиона евро, те ще си разпределят само половината сума, след като се оказа, че има допусната грешка.

Фестивалният комитет в село Виляманин е купил няколко от печелившите серии с числото 79 432. След това е решено те да бъдат продадени под формата на билети на цена от 5 евро. От тази сума 4 евро са за участие в лотарията, а остатъкът от 1 евро е за благотворителност. Това означава, че всеки, закупил такъв билет, трябва да получи 80 000 евро от печалбата.

Но членовете на Фестивалния комитет допускат сериозна грешка. Те не са регистрирали част от билетите преди тегленето на "Ел Гордо" на 22 декември. В резултат на това 45 билета на стойност близо 4 милиона евро са невалидни, разказва БНР.

След общо събрание в селото е взето решение всеки от хората, който има печеливши билети, да се откажат от 2400 евро, за да може и останалите жители, които притежават невалидните билети да вземат част от печалбата.