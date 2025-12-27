ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха наркотици в дома на 40-годишен във Враца

Фон дер Лайен ще разговаря днес по телефона със Зеленски, Тръмп и европейски лидери

1980
Урсула фон дер Лайен Снимка: СНИМКА: фейсбук, личен профил

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще разговаря днес по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, президента на САЩ Доналд Тръмп и европейски лидери, съобщи говорител на ЕК пред Ройтерс.

Белият дом по-рано съобщи, че Тръмп ще се срещне със Зеленски утре в Палм Бийч, щата Флорида. Двустранната среща е насрочена за 15 ч. (22 българско време) и ще бъде посветена на усилията за прекратяване на войната в Украйна. 

Тръмп обяви, че очаква срещата им да е продуктивна. Той добави, че разчита да проведе и телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин. Зеленски изрази надежда, че ще успее да съгласува плана за прекратяване на войната в хода на срещата си с Тръмп във Флорида.  Ще предложи на американския президент целият мирен план да бъде подложен на референдум, ако Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Според Зеленски това е най-добрият начин, ако планът изисква "много трудно" решение по териториалния въпрос. В същото време руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че има съществено разминаване между предложения от Украйна план за прекратяване на войната и договореностите, които Русия е обсъдила със Съединените щати.

Русия нанесе тази нощ нова серия от удари с дронове и ракети срещу Украйна. Атакувани са няколко области, включително столицата Киев. В отговор на руските въздушни удари срещу Украйна Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха.

Урсула фон дер Лайен

