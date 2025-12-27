ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кои са 15-те момента, споделени от милиони по света в социалните мрежи през 2025 г.

Тенденция е да се носят по няколко кукли Лабубу върху една чанта.

Последните 12 месеца ни донесоха редица запомнящи се моменти - годежът на Тейлър Суифт, пияният енот и тенденцията „6-7", за която редица учители се питаха какво точно означава.

Но това не бяха единствените събития, които ни забавляваха през годината. Ето 15-те вайръл моменти, с които ще запомним 2025 г.

1. Реакцията на Бионсе при наградата ѝ „Грами"

„Какво? Аз? Спечелих? Грами? Тази Грами? Наистина ли?"

Бионсе всъщност не каза нито една от тези думи, когато през февруари спечели наградата за албум на годината в кънтри категорията, но изражението ѝ и езикът на тялото ясно показаха нейния напълно разбираем шок.

2. Игра на думи в реклама вкара Сидни Суини в скандал

Реклама на American Eagle с актрисата от Euphoria, облечена изцяло в дънки, предизвика полемика. Някои я определиха като забавна игра на думи, други – като скрит сигнал. Компанията отбеляза ръст в продажбите, докато Суини уточни, че не подкрепя свързаните с кампанията спорни мнения и е участвала заради любовта си към дънките и марката

3. Отмъщението на Лили Алън

Годината в музиката беше бурна – от безпроблемното събиране на Oasis и неуспешното откриване на новия Elvis спектакъл до турнето на Coldplay, което остави двама фенове в Масачузетс разочаровани.

Поп сцената също преживя падения: на концерти Бионсе се наклонила опасно в гигантска кола, а Кати Пери почти падна от гигантска пеперуда във въздуха.

Но най-много внимание привлече албумът на Лили Алън West End Girl, заради откровеното описание на събитията около развода ѝ с актьора от Stranger Things Дейвид Харбър. Един от текстовете ѝ описва условията на открита връзка:

„Имахме споразумение / Бъди дискретен и не бъди безсрамен / Трябваше да има заплащане / Трябваше да е със странници."

4. „Adolescence" – чудото  на Netflix

Сериалът на Netflix за ученик, обвинен в нападение над съученичка, се превърна в един от най-големите телевизионни хитове на годината и доминираше в разговорите с седмици.

Всички се чудеха: „Наистина ли всичко е заснето на един дубъл?" И „Това ли беше първата роля на Оуен Купър на екрана?" Всъщност да – на 15 години актьорът нямаше никакво богатство от предишни роли.

Няколко месеца по-късно Купър стана най-младият мъж, спечелил награда „Еми", и произнесе вдъхновяваща реч:
„Преди три години бях нищо, сега съм тук. Ако слушаш, се фокусираш и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко."

5. Дубайски шоколад

снимка: пиксбей
снимка: пиксбей

След години на кулинарни мании – от матча и bubble tea до кронас – през 2025 г. пистачото най-накрая получи своя момент.

Всичко започна от бременна жена с необичайно желание, което вдъхнови шоколадов бар с кремообразен пълнеж от  пистачо . Благодарение на фотогеничния вид и кадифения вкус, барът се разпространи бързо в TikTok, предизвиквайки редица имитации и световен ръст в търсенето на пистачо.

6. Рекламата на Jet2, която завладя TikTok

Реклама на Jet2, в която звучи песента на Джес Глин „Hold My Hand" и се показва щастливо семейство на почивка, стана една от най-пародираните през лятото.

Потребители в социалните мрежи я превърнаха в комична сцена на туристически хаос – пияни туристи, слънчеви изгаряния и борба за шезлонги. Други тестваха непознати за известния слоган на рекламата.

В резултат песента, издадена през 2015 г., бе обявена за песен на годината в TikTok.

7.EsDeeKid и Тимоти Шаламет в музикално видео

Ливърпулският рапър EsDeeKid, известен с това, че крие лицето си зад маска, привлече вниманието на феновете с очите си, наподобяващи тези на Тимоти Шаламет.

Актьорът се срещна с рапъра в Лондон и двамата заснеха съвместно музикално видео пред магазин в Finsbury Park.

8. Labubu мания 


През 2025 г. виниловата кукла Labubu с остри уши, големи очи и девет зъба се превърна в хит. Създадена от художника Касинг Лънг и вдъхновена от серията „The Monsters", тя се появи навсякъде – от чанти на Риана и Дуа Липа до Лиса от Blackpink.

Плюшените играчки предизвикаха опашки по целия свят, а феновете обожаваха комбинацията от сладък и леко демоничен вид, с хаотична, но добросърдна личност.

9. Рейчъл Зеглър – от филмов провал до театрален триумф

Лайв екшън Снежанка с Рейчъл Зеглър предизвика противоречия и се провали в бокс офиса.

Няколко месеца по-късно тя се превърна в сензация на West End с Evita, като изпълнението ѝ на Don't Cry For Me Argentina от балкона на London Palladium събра около 130 000 зрители на улицата.

10. Стрийминг хитове и провали през 2025

Amazon отбеляза успех с Last One Laughing, риалити с 10 комици, чийто най-вирусен момент бе, когато Джо Уилкинсън бе залят с гигантска топка розова боя.

Третият сезон на The White Lotus предизвика голям интерес и спор за пародия в Saturday Night Live с Аими Лу Ууд.

Сериалът на Ким Кардашиян All's Fair получи лоши отзиви, но Кардашиян ги използва за реклама и шоуто бе поръчанo за нов сезон.

11. Алан Кар блести в „The Celebrity Traitors"

Първият сезон на The Celebrity Traitors се превърна в най-голямото телевизионно шоу на годината с множество запомнящи се моменти – от страничните погледи на Том Дейли до драматичните изяви на Кейт Гарауей.

Истинската сензация обаче бе Алан Кар. Неговото напрежение като предател и изненадващата победа в последния момент върнаха вниманието към кариерата му, а самият той призна: „Хората казват: ‚О, онзи Алан, нали е забавен?' Аз съм по телевизията вече 25 години!"

12. Адриен Броуди и речта му на „Оскарите"

През февруари Адриен Броуди спечели „Оскар" за най-добър актьор за ролята си в The Brutalist, но остави траен спомен с рекордна 5 минути и 40 секунди дълга реч.

Докато оркестърът се опитваше да го изкара от сцената, Броуди продължи, без да се притеснява, като дори хвърли дъвката си към приятелката си. Рекордът му остава най-дългата реч в историята на Академията.

След това водещият Конан О'Брайън се пошегува, че единствената причина да води церемонията през 2026 г. е да види дали Броуди ще успее да я завърши.

13. Звездна мисия в космоса с Blue Origin

През април Кати Пери и Гейл Кинг бяха сред шестте жени, които излетяха на 11-минутна мисия с Blue Origin, изминавайки над 100 км над Земята и наслаждавайки се на няколко минути безтегловност, докато Пери изпя на живо What a Wonderful World.

Някои коментатори обаче определиха пътуването като „тоново нечувствително", имайки предвид разходите и икономическите трудности в света.

14. Марая Кери: Мисля, че съм направила достатъчно

Марая Кери показа, че предпочита спокоен ритъм на живот. След като водещият Скот Милс я попита за космическото пътуване на Пери, тя разкри, че изобщо не е била информирана. На въпрос дали би летяла в орбита сама, Кери лаконично отговори: „Мисля, че съм направила достатъчно."

15.Дейвид Тенант изненада звездите на БАФТА с безумно изпълнение на Proclaimers

Водещият на тазгодишните награди БАФТА, Дейвид Тенант, откри церемонията с нестандартен и забавен номер, изпълнявайки хита на Proclaimers „I'm Gonna Be (500 Miles)". Но шоуто не беше само на сцената – актьорът активно включи и звездите в залата.

Докато минаваше между гостите, Тенант спомена Селена Гомес и Хю Грант, но истинската „жертва" бяха Камила Кабейо, Ана Кендрик, Колман Доминго, Джеймс МакАвой и Селия Ими, които се включиха в характерното „Da da-da!" след припева.

Реакциите им варираха от ентусиазъм до пълно объркване, а Джеф Голдблум изглеждаше като най-щастливия човек в залата. С това изпълнение Тенант превърна традиционното откриване на БАФТА в запомнящ се и забавен момент, който със сигурност ще остане в паметта на всички присъстващи.

Тенденция е да се носят по няколко кукли Лабубу върху една чанта.
снимка: пиксбей

