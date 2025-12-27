Кои са 15-те момента, споделени от милиони по света в социалните мрежи през 2025 г.

Последните 12 месеца ни донесоха редица запомнящи се моменти - годежът на Тейлър Суифт, пияният енот и тенденцията „6-7", за която редица учители се питаха какво точно означава.
Но това не бяха единствените събития, които ни забавляваха през годината. Ето 15-те вайръл моменти, с които ще запомним 2025 г.
1. Реакцията на Бионсе при наградата ѝ „Грами"
„Какво? Аз? Спечелих? Грами? Тази Грами? Наистина ли?"
Бионсе всъщност не каза нито една от тези думи, когато през февруари спечели наградата за албум на годината в кънтри категорията, но изражението ѝ и езикът на тялото ясно показаха нейния напълно разбираем шок.
2. Игра на думи в реклама вкара Сидни Суини в скандал
Реклама на American Eagle с актрисата от Euphoria, облечена изцяло в дънки, предизвика полемика. Някои я определиха като забавна игра на думи, други – като скрит сигнал. Компанията отбеляза ръст в продажбите, докато Суини уточни, че не подкрепя свързаните с кампанията спорни мнения и е участвала заради любовта си към дънките и марката
3. Отмъщението на Лили Алън
Годината в музиката беше бурна – от безпроблемното събиране на Oasis и неуспешното откриване на новия Elvis спектакъл до турнето на Coldplay, което остави двама фенове в Масачузетс разочаровани.
Поп сцената също преживя падения: на концерти Бионсе се наклонила опасно в гигантска кола, а Кати Пери почти падна от гигантска пеперуда във въздуха.
Но най-много внимание привлече албумът на Лили Алън West End Girl, заради откровеното описание на събитията около развода ѝ с актьора от Stranger Things Дейвид Харбър. Един от текстовете ѝ описва условията на открита връзка:
„Имахме споразумение / Бъди дискретен и не бъди безсрамен / Трябваше да има заплащане / Трябваше да е със странници."
4. „Adolescence" – чудото на Netflix
Сериалът на Netflix за ученик, обвинен в нападение над съученичка, се превърна в един от най-големите телевизионни хитове на годината и доминираше в разговорите с седмици.
Всички се чудеха: „Наистина ли всичко е заснето на един дубъл?" И „Това ли беше първата роля на Оуен Купър на екрана?" Всъщност да – на 15 години актьорът нямаше никакво богатство от предишни роли.
Няколко месеца по-късно Купър стана най-младият мъж, спечелил награда „Еми", и произнесе вдъхновяваща реч:
„Преди три години бях нищо, сега съм тук. Ако слушаш, се фокусираш и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко."
5. Дубайски шоколад
След години на кулинарни мании – от матча и bubble tea до кронас – през 2025 г. пистачото най-накрая получи своя момент.
Всичко започна от бременна жена с необичайно желание, което вдъхнови шоколадов бар с кремообразен пълнеж от пистачо . Благодарение на фотогеничния вид и кадифения вкус, барът се разпространи бързо в TikTok, предизвиквайки редица имитации и световен ръст в търсенето на пистачо.
6. Рекламата на Jet2, която завладя TikTok
Реклама на Jet2, в която звучи песента на Джес Глин „Hold My Hand" и се показва щастливо семейство на почивка, стана една от най-пародираните през лятото.
Потребители в социалните мрежи я превърнаха в комична сцена на туристически хаос – пияни туристи, слънчеви изгаряния и борба за шезлонги. Други тестваха непознати за известния слоган на рекламата.
В резултат песента, издадена през 2015 г., бе обявена за песен на годината в TikTok.
7.EsDeeKid и Тимоти Шаламет в музикално видео
Ливърпулският рапър EsDeeKid, известен с това, че крие лицето си зад маска, привлече вниманието на феновете с очите си, наподобяващи тези на Тимоти Шаламет.
Актьорът се срещна с рапъра в Лондон и двамата заснеха съвместно музикално видео пред магазин в Finsbury Park.
8. Labubu мания
През 2025 г. виниловата кукла Labubu с остри уши, големи очи и девет зъба се превърна в хит. Създадена от художника Касинг Лънг и вдъхновена от серията „The Monsters", тя се появи навсякъде – от чанти на Риана и Дуа Липа до Лиса от Blackpink.
Плюшените играчки предизвикаха опашки по целия свят, а феновете обожаваха комбинацията от сладък и леко демоничен вид, с хаотична, но добросърдна личност.
9. Рейчъл Зеглър – от филмов провал до театрален триумф
Лайв екшън Снежанка с Рейчъл Зеглър предизвика противоречия и се провали в бокс офиса.
Няколко месеца по-късно тя се превърна в сензация на West End с Evita, като изпълнението ѝ на Don't Cry For Me Argentina от балкона на London Palladium събра около 130 000 зрители на улицата.
10. Стрийминг хитове и провали през 2025
Amazon отбеляза успех с Last One Laughing, риалити с 10 комици, чийто най-вирусен момент бе, когато Джо Уилкинсън бе залят с гигантска топка розова боя.
Третият сезон на The White Lotus предизвика голям интерес и спор за пародия в Saturday Night Live с Аими Лу Ууд.
Сериалът на Ким Кардашиян All's Fair получи лоши отзиви, но Кардашиян ги използва за реклама и шоуто бе поръчанo за нов сезон.
11. Алан Кар блести в „The Celebrity Traitors"
Първият сезон на The Celebrity Traitors се превърна в най-голямото телевизионно шоу на годината с множество запомнящи се моменти – от страничните погледи на Том Дейли до драматичните изяви на Кейт Гарауей.
Истинската сензация обаче бе Алан Кар. Неговото напрежение като предател и изненадващата победа в последния момент върнаха вниманието към кариерата му, а самият той призна: „Хората казват: ‚О, онзи Алан, нали е забавен?' Аз съм по телевизията вече 25 години!"
12. Адриен Броуди и речта му на „Оскарите"
През февруари Адриен Броуди спечели „Оскар" за най-добър актьор за ролята си в The Brutalist, но остави траен спомен с рекордна 5 минути и 40 секунди дълга реч.
Докато оркестърът се опитваше да го изкара от сцената, Броуди продължи, без да се притеснява, като дори хвърли дъвката си към приятелката си. Рекордът му остава най-дългата реч в историята на Академията.
След това водещият Конан О'Брайън се пошегува, че единствената причина да води церемонията през 2026 г. е да види дали Броуди ще успее да я завърши.
13. Звездна мисия в космоса с Blue Origin
През април Кати Пери и Гейл Кинг бяха сред шестте жени, които излетяха на 11-минутна мисия с Blue Origin, изминавайки над 100 км над Земята и наслаждавайки се на няколко минути безтегловност, докато Пери изпя на живо What a Wonderful World.
Някои коментатори обаче определиха пътуването като „тоново нечувствително", имайки предвид разходите и икономическите трудности в света.
14. Марая Кери: Мисля, че съм направила достатъчно
Марая Кери показа, че предпочита спокоен ритъм на живот. След като водещият Скот Милс я попита за космическото пътуване на Пери, тя разкри, че изобщо не е била информирана. На въпрос дали би летяла в орбита сама, Кери лаконично отговори: „Мисля, че съм направила достатъчно."
15.Дейвид Тенант изненада звездите на БАФТА с безумно изпълнение на Proclaimers
Водещият на тазгодишните награди БАФТА, Дейвид Тенант, откри церемонията с нестандартен и забавен номер, изпълнявайки хита на Proclaimers „I'm Gonna Be (500 Miles)". Но шоуто не беше само на сцената – актьорът активно включи и звездите в залата.
Докато минаваше между гостите, Тенант спомена Селена Гомес и Хю Грант, но истинската „жертва" бяха Камила Кабейо, Ана Кендрик, Колман Доминго, Джеймс МакАвой и Селия Ими, които се включиха в характерното „Da da-da!" след припева.
Реакциите им варираха от ентусиазъм до пълно объркване, а Джеф Голдблум изглеждаше като най-щастливия човек в залата. С това изпълнение Тенант превърна традиционното откриване на БАФТА в запомнящ се и забавен момент, който със сигурност ще остане в паметта на всички присъстващи.