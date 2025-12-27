Кои са 15-те момента, споделени от милиони по света в социалните мрежи през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Последните 12 месеца ни донесоха редица запомнящи се моменти - годежът на Тейлър Суифт, пияният енот и тенденцията „6-7", за която редица учители се питаха какво точно означава.

Но това не бяха единствените събития, които ни забавляваха през годината. Ето 15-те вайръл моменти, с които ще запомним 2025 г.

1. Реакцията на Бионсе при наградата ѝ „Грами"

beyonce grammy reaction 4k gif pic.twitter.com/NL9aYNrhul — beyoncé gifs (@beygifz) July 20, 2025

„Какво? Аз? Спечелих? Грами? Тази Грами? Наистина ли?"

Бионсе всъщност не каза нито една от тези думи, когато през февруари спечели наградата за албум на годината в кънтри категорията, но изражението ѝ и езикът на тялото ясно показаха нейния напълно разбираем шок.

2. Игра на думи в реклама вкара Сидни Суини в скандал

From tone-deaf messaging to just plain weird decisions, here are seven times stars ended up in the middle of an ad storm, starting with a campaign that's still making headlines: Sydney Sweeney's denim drama.https://t.co/HTl0xBy9bh — IE Lifestyle (@lifestyle_ie) August 11, 2025

Реклама на American Eagle с актрисата от Euphoria, облечена изцяло в дънки, предизвика полемика. Някои я определиха като забавна игра на думи, други – като скрит сигнал. Компанията отбеляза ръст в продажбите, докато Суини уточни, че не подкрепя свързаните с кампанията спорни мнения и е участвала заради любовта си към дънките и марката

3. Отмъщението на Лили Алън

It’s giving revenge. Lily Allen is killing it!!! pic.twitter.com/RtTwwXja58 — Decade Scrolling (@DecadeScrolling) November 4, 2025

Годината в музиката беше бурна – от безпроблемното събиране на Oasis и неуспешното откриване на новия Elvis спектакъл до турнето на Coldplay, което остави двама фенове в Масачузетс разочаровани.

Поп сцената също преживя падения: на концерти Бионсе се наклонила опасно в гигантска кола, а Кати Пери почти падна от гигантска пеперуда във въздуха.

Но най-много внимание привлече албумът на Лили Алън West End Girl, заради откровеното описание на събитията около развода ѝ с актьора от Stranger Things Дейвид Харбър. Един от текстовете ѝ описва условията на открита връзка:

„Имахме споразумение / Бъди дискретен и не бъди безсрамен / Трябваше да има заплащане / Трябваше да е със странници."

4. „Adolescence" – чудото на Netflix

Here are the NOMINEES for

BEST SUPPORTING ACTOR IN A TV SERIES INTERNATIONAL |



Walton Goggins – The White Lotus (HBO)

Tramell Tillman – Severance (Apple TV+)

Kyle Soller - Andor (Disney+)

Ebon Moss-Bachrach - The Bear (Disney+)

Owen Cooper – Adolescence (Netflix)

Ashley Walters… pic.twitter.com/NAUzRZjVL1 — CINEMATIC_VERSE🎦 (@CINEMATIC_VRS) December 25, 2025

Сериалът на Netflix за ученик, обвинен в нападение над съученичка, се превърна в един от най-големите телевизионни хитове на годината и доминираше в разговорите с седмици.

Всички се чудеха: „Наистина ли всичко е заснето на един дубъл?" И „Това ли беше първата роля на Оуен Купър на екрана?" Всъщност да – на 15 години актьорът нямаше никакво богатство от предишни роли.

Няколко месеца по-късно Купър стана най-младият мъж, спечелил награда „Еми", и произнесе вдъхновяваща реч:

„Преди три години бях нищо, сега съм тук. Ако слушаш, се фокусираш и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко."

5. Дубайски шоколад

снимка: пиксбей

След години на кулинарни мании – от матча и bubble tea до кронас – през 2025 г. пистачото най-накрая получи своя момент.

Всичко започна от бременна жена с необичайно желание, което вдъхнови шоколадов бар с кремообразен пълнеж от пистачо . Благодарение на фотогеничния вид и кадифения вкус, барът се разпространи бързо в TikTok, предизвиквайки редица имитации и световен ръст в търсенето на пистачо.

6. Рекламата на Jet2, която завладя TikTok

Реклама на Jet2, в която звучи песента на Джес Глин „Hold My Hand" и се показва щастливо семейство на почивка, стана една от най-пародираните през лятото.

Потребители в социалните мрежи я превърнаха в комична сцена на туристически хаос – пияни туристи, слънчеви изгаряния и борба за шезлонги. Други тестваха непознати за известния слоган на рекламата.

В резултат песента, издадена през 2015 г., бе обявена за песен на годината в TikTok.

7.EsDeeKid и Тимоти Шаламет в музикално видео

Ливърпулският рапър EsDeeKid, известен с това, че крие лицето си зад маска, привлече вниманието на феновете с очите си, наподобяващи тези на Тимоти Шаламет.

Актьорът се срещна с рапъра в Лондон и двамата заснеха съвместно музикално видео пред магазин в Finsbury Park.

8. Labubu мания



През 2025 г. виниловата кукла Labubu с остри уши, големи очи и девет зъба се превърна в хит. Създадена от художника Касинг Лънг и вдъхновена от серията „The Monsters", тя се появи навсякъде – от чанти на Риана и Дуа Липа до Лиса от Blackpink.

Плюшените играчки предизвикаха опашки по целия свят, а феновете обожаваха комбинацията от сладък и леко демоничен вид, с хаотична, но добросърдна личност.

9. Рейчъл Зеглър – от филмов провал до театрален триумф

Лайв екшън Снежанка с Рейчъл Зеглър предизвика противоречия и се провали в бокс офиса.

Няколко месеца по-късно тя се превърна в сензация на West End с Evita, като изпълнението ѝ на Don't Cry For Me Argentina от балкона на London Palladium събра около 130 000 зрители на улицата.

10. Стрийминг хитове и провали през 2025

Amazon отбеляза успех с Last One Laughing, риалити с 10 комици, чийто най-вирусен момент бе, когато Джо Уилкинсън бе залят с гигантска топка розова боя.

Третият сезон на The White Lotus предизвика голям интерес и спор за пародия в Saturday Night Live с Аими Лу Ууд.

Сериалът на Ким Кардашиян All's Fair получи лоши отзиви, но Кардашиян ги използва за реклама и шоуто бе поръчанo за нов сезон.

11. Алан Кар блести в „The Celebrity Traitors"

Първият сезон на The Celebrity Traitors се превърна в най-голямото телевизионно шоу на годината с множество запомнящи се моменти – от страничните погледи на Том Дейли до драматичните изяви на Кейт Гарауей.

Истинската сензация обаче бе Алан Кар. Неговото напрежение като предател и изненадващата победа в последния момент върнаха вниманието към кариерата му, а самият той призна: „Хората казват: ‚О, онзи Алан, нали е забавен?' Аз съм по телевизията вече 25 години!"

12. Адриен Броуди и речта му на „Оскарите"

През февруари Адриен Броуди спечели „Оскар" за най-добър актьор за ролята си в The Brutalist, но остави траен спомен с рекордна 5 минути и 40 секунди дълга реч.

Докато оркестърът се опитваше да го изкара от сцената, Броуди продължи, без да се притеснява, като дори хвърли дъвката си към приятелката си. Рекордът му остава най-дългата реч в историята на Академията.

След това водещият Конан О'Брайън се пошегува, че единствената причина да води церемонията през 2026 г. е да види дали Броуди ще успее да я завърши.

13. Звездна мисия в космоса с Blue Origin

През април Кати Пери и Гейл Кинг бяха сред шестте жени, които излетяха на 11-минутна мисия с Blue Origin, изминавайки над 100 км над Земята и наслаждавайки се на няколко минути безтегловност, докато Пери изпя на живо What a Wonderful World.

Някои коментатори обаче определиха пътуването като „тоново нечувствително", имайки предвид разходите и икономическите трудности в света.

14. Марая Кери: Мисля, че съм направила достатъчно

Марая Кери показа, че предпочита спокоен ритъм на живот. След като водещият Скот Милс я попита за космическото пътуване на Пери, тя разкри, че изобщо не е била информирана. На въпрос дали би летяла в орбита сама, Кери лаконично отговори: „Мисля, че съм направила достатъчно."

15.Дейвид Тенант изненада звездите на БАФТА с безумно изпълнение на Proclaimers

Водещият на тазгодишните награди БАФТА, Дейвид Тенант, откри церемонията с нестандартен и забавен номер, изпълнявайки хита на Proclaimers „I'm Gonna Be (500 Miles)". Но шоуто не беше само на сцената – актьорът активно включи и звездите в залата.

Докато минаваше между гостите, Тенант спомена Селена Гомес и Хю Грант, но истинската „жертва" бяха Камила Кабейо, Ана Кендрик, Колман Доминго, Джеймс МакАвой и Селия Ими, които се включиха в характерното „Da da-da!" след припева.

Реакциите им варираха от ентусиазъм до пълно объркване, а Джеф Голдблум изглеждаше като най-щастливия човек в залата. С това изпълнение Тенант превърна традиционното откриване на БАФТА в запомнящ се и забавен момент, който със сигурност ще остане в паметта на всички присъстващи.