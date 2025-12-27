С кристалната топка на „Таймс скуеър" в Ню Йорк започват празненствата за 250 г. САЩ

След отбелязване на настъпването на 2026 г. кристалната топка на „Таймс скуеър" в Ню Йорк ще се издигне отново, блестяща в червено, бяло и синьо, за да даде старт на множество празненства за предстоящата 250-годишнина на нацията, пишат Асошиейтед прес и БТА.

Патриотичните акценти в тазгодишното събиране на известния площад, включително второто пускане на конфети, ще дадат представа за това, което предстои: стотици събития и програми, големи и малки, планирани в цялата страна, за да отбележат подписването на Декларацията за независимост през 1776 г.

„Каквото и да си представяте, ще бъде много повече от това", каза Рози Риос, председател на America250, която ръководи двупартийната комисия, създадена от Конгреса през 2016 г. за организиране на 250-годишнината. „Това ще бъде едно от най-вдъхновяващите празненства, които тази страна и може би светът някога са виждали."

Риос и нейният екип планират второ събитие със спускане на сфера на 3 юли, в навечерието на рождения ден на нацията, „в същия красив стил, в който „Таймс скуеър" знае как да го направи", каза Риос.

Това ще бъде първият път от 120 години насам, когато спускането на топката на площада няма да се състои на Нова година, поясни тя.

За първи път топка е използвана за посрещане на Нова година в Ню Йорк през 1907 г. Изградена от млад имигрант металург на име Джейкъб Стар, сферата с тегло 318 килограма и диаметър 1,5 метра е била изработена от метал и дърво и е имала 100 лампи с мощност 25 вата. Миналата година беше представена топката „Констелация", деветата и най-голямата досега версия. Тя е с диаметър около 3,7 метра и тежи почти 5400 килограма.

Единствените години, в които не е имало спускане на топката, са 1942 и 1943 г., когато градът въвежда нощно „затъмняване" по време на Втората световна война, за да се предпази от атаки. Вместо това множеството хора отбелязва празника с минута мълчание, последвана от камбанен звън.

Тази година, с настъпването на полунощ, ще бъде даден и официалният старт на America Gives, национална инициатива, създадена от America250. Организаторите се надяват 2026 г. да стане рекордна по брой доброволни часове, натрупани в страната.

На следващия ден America250 ще участва в Новогодишния розов парад в Пасадена, Калифорния, с платформа, посветена на годишнината. Тя ще включва три по-големи от естествения размер белоглави орли, символизиращи миналото, настоящето и бъдещето на страната.

Президентът Доналд Тръмп обяви инициативата Freedom 250 за координиране на допълнителни събития за 250-годишнината.

Риос каза, че са планирани широк спектър от празненства и програми през следващите месеци, което дава възможност да се обедини политически разделената нация.