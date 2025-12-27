19 стигна броят на ранените при руската атака срещу Киев, 11 в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на ранените при руската атака с дронове и ракети срещу Киев нарасна до 19, съобщи Укринформ, информира БТА.

"Общият брой на ранените в столицата вече е 19, като 11 от тях са настанени в болница", написа в "Телеграм" кметът на Киев Виталий Кличко.

Има и нанесени щети по жилищни сгради, строителни обекти и предприятия. Вследствие на ударите една трета от Киев е останала без отопление, заяви външният министър на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Русия тази нощ атакува няколко области, включително Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска.