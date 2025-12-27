ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха наркотици в дома на 40-годишен във Враца

Две полски летища подновиха работа след руските удари по Украйна

Самолет Снимка: Фейсбук/This Day in Aviation

Летищата в Жешув и Люблин в Югоизточна Полша подновиха работа днес, след като приключиха операциите на Полските въоръжени сили, вдигнали изтребители във въздуха в отговор на руските въздушни удари срещу Украйна. Това съобщи в "Екс" полската служба за гражданско въздухоплаване, цитирана от Ройтерс, информира БТА.

Службата обяви по-рано временно затваряне на летищата заради военни действия в района. Оперативното командване на Полските въоръжени сили съобщи, че полски и съюзнически военни самолети са приключили операциите си и че няма нарушаване на полското въздушно пространство.

Русия нанесе нова серия от ракетни удари срещу Украйна тази нощ, като атакува няколко области, включително Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Петима души бяха ранени при руската атака срещу Киев, заяви в "Телеграм" кметът на столицата Виталий Кличко. Нанесени са щети по жилищни сгради, строителни обекти и предприятия.

