Спад с 13,1% в печалбите на индустрията в Китай

Индустриалните печалби в Китай са се понижили за втори пореден месец през ноември, което е още един сигнал за натиска върху корпоративния сектор в условията на отслабващо вътрешно търсене и продължаваща дефлация, предава Блумбърг, съобщи БТА.

Печалбите на промишлените предприятия са намалели с 13,1 на сто на годишна база през ноември след спад от 5,5 на сто през октомври, показват публикуваните днес данни на Националната статистическа служба на Китай. Очакванията на анкетираните от агенцията анализатори бяха за понижение от около 15 на сто.

За първите 11 месеца на годината промишлените печалби отбелязват ръст от 0,1 на сто, което представлява забавяне спрямо увеличението от 1,9 на сто за периода януари–октомври.

Слабите резултати подчертават продължаващия натиск върху китайските компании, породен от слабото вътрешно търсене и задълбочаващата се индустриална дефлация. Перспективите остават предизвикателни, тъй като инвестициите продължават да намаляват, растежът на потреблението се забавя, а търговските напрежения с ключови партньори се засилват въпреки постигнатото примирие със САЩ по отношение на митата.

Въпреки общата негативна картин производителите отчитат увеличение на печалбите с около 5 на сто за първите 11 месеца на годината, подкрепено от силното представяне на напреднали отрасли като аерокосмическата и електронната индустрия. Компаниите от сектора на комуналните услуги също остават в зона на растеж, докато миннодобивните предприятия продължават да регистрират двуцифрен спад на печалбите.

По-изразеното свиване на промишлените печалби през ноември може да окаже допълнителен натиск върху инвестиционната активност и наемането на работна сила. Въпреки това китайските власти засега се въздържат от въвеждане на допълнителни стимули, тъй като целта на правителството за икономически растеж от около 5 на сто за годината изглежда постижима.

За следващата година икономистите очакват само умерено облекчаване на паричната политика и ограничено разширяване на фискалната подкрепа, след като висшето ръководство на страната даде предпазливи сигнали по отношение на стимулите по време на ключова политическа среща по-рано този месец.