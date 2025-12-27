Кот д'Ивоар избира новия си парламент

Гражданите на Кот д'Ивоар гласуват днес на парламентарни избори, два месеца след президентските избори, спечелени с голяма преднина от Аласан Уатара, който е на власт от 2011 г., съобщи Франс прес, информира БТА.

Националното събрание, чийто състав се подновява на всеки пет години, в момента има мнозинство от депутати на управляващата партия.

В Абиджан някои секции отвориха с един час закъснение и под проливен дъжд, установиха журналисти на АФП.

В изборна секция в квартала "Плато" избирателите чакаха на опашка в голяма зала, в която имаше портрет на Феликс Уфуе-Буани – първия президент на независим Кот д’Ивоар.

"Като млад човек не се чувствам представен в Националното събрание […] Тук съм, за да избера моя кандидат, за да може да предложи проекти за професионалната реализация на студентите", каза пред АФП 21-годишният студент по история Аси Жил Дарюс Ака. "Депутатът е още по-близо до хората си, така че знае какво преживяваме реално и за него е по-лесно да ни защитава", заяви Ани Франсин Лобе, 45 г., възпитател в предучилищното образование.

В края на октомври Уатара бе избран за четвърти мандат с 89,77% от гласовете при избирателна активност 50,10% на вот, от който бяха изключени няколко фигури на опозицията, които оспориха кандидатурата му. Единайсет души загинаха по време на президентските избори според официалните данни, а няколко десетки опозиционери бяха арестувани, сред тях и един депутат.

На парламентарните избори Партията на африканските народи – Кот д’Ивоар на бившия президент и сегашен опозиционер Лоран Гбагбо бойкотира вота. Гбагбо бе изключен от президентските избори заради съдебна присъда. Около 20 нейни членове все пак избраха да издигнат независими кандидатури. Те бяха освободени от функциите си в партията.

От своя страна основната опозиционна формация – Демократическата партия на Кот д’Ивоар, чийто кандидат за президент Тиджан Тиам също беше изваден от надпреварата заради двойното му гражданство, издига кандидати. Един от тях – Сумайла Бредуми, депутат и говорител на партията – е в ареста от края на ноември и е преследван, наред с друго, за "терористични актове" и "заговор срещу държавната власт".

Управляващата партия – Обединение на уфуетистите за демокрация и мир, издига личности като премиера Робер Бьогре Мамбе и министъра на отбраната и брат на президента Тене Бирахима Уатара.

Националното събрание се състои от 255 места. От 1370 допуснати кандидати на парламентарните избори 181 са жени.