Погребаха либийските военни, загинали в самолетната катастрофа край Анкара

В Турция днес се състоя военна погребална церемония за петимата либийски военни, включително военния началник на Западна Либия, които загинаха в самолетна катастрофа по-рано тази седмица, съобщава Асошиейтед прес, информира БТА.

Частният самолет, на борда на който се намираха началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили генерал Мухамед Али Ал Хадад, четирима други военнослужещи и трима членове на екипажа, се разби във вторник след излитане от Анкара, като при катастрофата загинаха всички на борда. Либийски официални представители заявиха, че причината за катастрофата е техническа неизправност на самолета.

Ал Хадад, който беше най-висшият военен командир в Западна Либия, играеше ключова роля в текущите усилия с посредничеството на ООН за обединение на либийската армия, отбелязва АП.

Високопоставената либийска делегация беше на път за либийската столица Триполи след разговори по въпросите на отбраната в Анкара, целящи да засилят военното сътрудничество между двете страни.

Днешната церемония се състоя в 8 ч. местно време във военновъздушната база Мюртед край Анкара и на нея присъстваха началникът на турската армия и министърът на отбраната. Петте ковчега, всеки от които завит с националния флаг на Либия, след това бяха натоварени в самолет, за да бъдат върнати в родната страна на загиналите.

Началникът на турския Генерален щаб Селчук Байрактароглу също се качи на самолета, заминаващ за Либия, информира държавната телевизия ТРТ.

Телата първоначално бяха предадени на Анкарския институт за съдебна медицина за идентификация. Министърът на правосъдието на Турция Йълмаз Тунч заяви пред журналисти, че ДНК-то им е съпоставено с това на членове на семействата, които бяха част от 22-членна делегация, пристигнала от Либия след катастрофата.

Тунч каза също, че е поискана помощ от Германия за проучването на черните кутии на самолета като безпристрастна трета страна.

Либия затъна в хаос след въстанието през 2011 г., при което беше свален от власт и убит дългогодишният диктатор Муамар Кадафи. Страната се раздели на две части, с враждуващи администрации в източната и западната част, подкрепяни от нелегални милиции и различни чуждестранни правителства, напомня АП.

Турция беше основен поддръжник на либийското правителство в западната част, но неотдавна предприе стъпки към подобряване на отношенията с базираното в източната част правителство.