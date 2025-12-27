Гръцката брегова охрана днес спаси 131 мигранти на лодка южно от о-в Гавдос днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два плавателни съда на гръцката брегова охрана откриха и спасиха днес 131 чуждестранни граждани, които се намираха на рибарска лодка в морето на около 14 морски мили южно от остров Гавдос, съобщава АНА-МПА, информира БТА.

Според Бреговата охрана спасените лица са транспортирани до пристанището в Гавдос и са в безопасност.

Вчера други 361 чужденци бяха открити на рибарска лодка в морето на около 35 морски мили южно от Гавдос от плавателен съд на Бреговата охрана и бяха прехвърлени на плаващ под датски флаг товарен кораб до пристанище Палеохара.

Над 840 мигранти са били спасени от гръцката брегова охрана през последните пет дни южно от остров Крит, където се намира и по-малкият остров Гавдос, информира АФП, позовавайки се на говорител на пристанищната полиция.

Агенцията посочва, че голям брой мигранти се опитват да преминат по опасния път между Турция и гръцките острови или от Либия до Крит, но корабокрушенията са многобройни.

От началото на декември телата на 17 души бяха открити след корабокрушения край остров Крит, а 15 други са обявени за изчезнали.

По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците, от началото на годината на остров Крит са пристигнали над 16 770 души, търсещи убежище в ЕС, което е много повече от другите острови в Егейско море.

