Четирима туристи загинаха, затрупани от лавина в Гърция

Лавина СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия в областта Фокида, Централна Гърция, след продължителна и сложна издирвателна операция. Тя започнала след изчезването им в деня на Коледа, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", информира БТА.

Четиримата катерачи - трима мъже и една жена, са тръгнали сутринта на Коледа от село Атанасиос Диакос по планински маршрут към връх Коракос, който е с височина 2495 метра.

Късно вечерта всякакъв контакт с тях е загубен, като мобилната връзка прекъсва заради липса на сигнал. Властите са уведомени малко след полунощ от приятел на групата, който не се е присъединил към изкачването. 

Веднага е предприета голяма издирвателно-спасителна операция, включваща около 30 пожарникари, планински спасители, специално верижно превозно средство, дронове и хеликоптер. 

След продължително издирване при неблагоприятни метеорологични условия и труден терен, спасителите откриват първо автомобила на алпинистите, а впоследствие и затрупаните от лавината тела.

Четиримата катерачи са открити близо един до друг, което показва, че групата не е имала време за реакция, когато снегът внезапно ги е затрупал, отбелязва изданието.

Очаква се телата да бъдат транспортирани с хеликоптер заради значителната отдалеченост на мястото от най-близкия път.

Според приятели на загиналите те са били опитни планинари.

