Руски ракети и дронове убиха 1 и раниха 27 в Киев

Русия нанесе рано тази сутрин удари по Киев с ракети и дронове, убивайки един човек и ранявайки други 27, предаде Асошиейтед Прес, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това се случва ден преди поредните преговори между представителите на САЩ и Украйна.

Нападението започна в малките часове на деня и продължи до изгрев слънце. Ударът е нанесен, докато президентът на Украйна Володимир Зеленски се готви за среща с американския си колега Доналд Тръмп във Флорида, където се очаква двамата да обсъдят допълнително усилията за прекратяване на продължаващата вече близо 4 години война. Зеленски заяви, че се планира обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и териториалните въпроси в Донецка и Запорожка област.

Русия е атакувала Украйна с почти 500 дрона и 40 ракети от различни типове, заяви Зеленски в публикация в социалната мрежа „Телеграм“. Според него основната цел е била енергийната и гражданската инфраструктура в Киев, като в някои райони на региона няма електричество или отопление заради ударите.

„Напоследък има много въпроси. Къде е руският отговор на предложенията за прекратяване на войната, които бяха направени от САЩ и света?“, допълни Зеленски. „Руските представители водят дълги разговори, като всъщност ракетите и дроновете говорят от тяхно име“, допълни той.

Украинският вътрешен министър Игор Клименко заяви в „Телеграм“, че при нападението са повредени над 10 жилищни сгради. Хората са евакуирани изпод развалините на срутените сгради.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че е нанесен „масиран удар“ с „далекобойно и прецизно оръжие с въздушно, наземно и морско базиране, включително хиперзвукови ракети „Кинжал“ и дронове по обекти от енергийната инфраструктура, „използвани от Въоръжените сили на Украйна“, както и по „предприятия от украинския военнопромишлен комплекс“. Ведомството заяви, че ударите са в отговор на украински нападения по цивилни цели в Русия. По-рано днес Министерството заяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили седем украински дрона в руските Краснодарски край и република Адигея.

Полша активизира бойната си авиация и временно затвори летищата в Люблин и Жешув близо до границата с Украйна по време на руските атаки. Няма нарушение на полското въздушно пространство, съобщи в „Екс“ командването на полските въоръжени сили. АП отбелязва, че не е ясно какво е причинило тревогата в Полша, когато руските атаки са били фокусирани върху Киев, който е далеч от границата.