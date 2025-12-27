ЕK отчете постигнатото в селското стопанство за 2025 г.

Настоящата Европейска комисия отбеляза през декември една година началото на дейността си. Една от ключовите области на действие през изминалите 12 месеца бе селското стопанство, посочи ЕК в преглед на годината, в който са разгледани основните инициативи, осъществени през 2025 г. и предоставен на медиите, съобщи БТА.

През 2025 г. стартира Визията за селското стопанство и храните през февруари, изградена около четири ключови области на действие: привлекателност на земеделската професия, засилена конкурентоспособност, осигуряване на бъдещето чрез иновации и устойчивост, по-силни връзки чрез справедливи условия на живот и труд в селските райони, отбелязва бюлетинът. В него са представени също пакетът за опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП) и новите мерки за намаляване на административната тежест, подкрепа на земеделските производители и националните администрации от 2026 г. нататък; Стратегията за обновяване на поколенията в селското стопанство за увеличаване на дела на младите земеделски производители до 2040 г.; действия за укрепване на позицията на земеделските производители във веригата за доставки на агрохранителни продукти и последните положителни развития в търговията с агрохранителни продукти в ЕС.

Визия за селското стопанство и храните

В началото на 2025 г. Еврокомисията представи Визията за селското стопанство и храните - пътната карта за оформяне на бъдещето на земеделието и хранително-вкусовата промишленост за поколения напред в Европа.

Стартирала през февруари 2025 г., Визията признава съществената роля на земеделските производители за осигуряване на продоволствена сигурност и жизненост на селските райони и има за цел да засили конкурентоспособността и цялостната привлекателност на сектора, като определя четири ключови области на действие:

Опростяване

Земеделските производители в целия ЕС са обект на административни задължения, които отнемат време и генерират разходи както за тях, така и за националните администрации.

По време на настоящия мандат Комисията предприе решителни стъпки за намаляване на тежестта и повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Това води до значителни мерки за опростяване и законодателство, което насърчава конкурентоспособността и растежа.

На 10 ноември 2025 г. беше постигнато политическо споразумение относно пакета за опростяване на ОСП. Това е третият от шестте пакета за опростяване, представени от ЕК за по-малко от година, с които се намаляват годишните административни разходи с над 8,6 милиарда евро, и първият, по който е постигнато споразумение.

Очаква се още от 2026 г. тези мерки ще донесат реални ползи за земеделските производители и държавите членки.

Сред основните промени за земеделците ще бъде намаляването на бюрокрацията: по-ясните процедури, по-малкото документи и по-ефективните проверки ще направят ежедневната работа по-лесна и по-малко времеемка, посочва ЕК.

Също така подкрепата щтрябва да стане по-лесно достъпна за малките земеделски производители: схемите за плащане ще станат по-лесни за използване и по-малко административно взискателни. По-ясните правила и опростените опции ще помогнат на малките стопанства и микростопанствата да получат достъп до подкрепа без ненужна сложност.

Промените ще спомогнат за по-добро признаване на биологичното земеделие чрез разглеждане на напълно сертифицирани биологични ферми като отговарящи на еквивалентни изисквания по линия на обвързаността с условия.

Освен това инструментите за кризисна подкрепа ще станат по-бързи за внедряване и по-лесни за достъп за земеделските производители: по-ясните процедури и по-гъвкавите опции за управление на риска ще помогнат на стопанствата да се възстановят по-бързо от природни бедствия, неблагоприятни климатични събития или големи пазарни сътресения.

За националните администрации предстоят по-прости процедури. Неотдавнашното политическо споразумение относно пакета за опростяване на ОСП ще облекчи административния натиск и ще направи ежедневното управление на ОСП по-ефективно в държавите членки.

Очаква се предстоящите промени да оптимизират отчитането и да намалят дублирането на работа, да направят контрола по-ефективен, внасянето на изменения да е по-бързо, а стратегическите планове на ОСП по-гъвкави, да се премахне процедурата по годишно отчитане на изпълнението, което намалява натоварването в края на годината.

Някои промени ще се прилагат директно, докато други дават на държавите членки гъвкавостта да въведат допълнително опростяване чрез актуализации на своите стратегически планове по ОСП.

Тези опростявания ще спестят на администрациите над 230 милиона евро годишно, подобрявайки ефективността и освобождавайки ресурси за подкрепа на земеделските производители и прилагане на политиките, според Еврокомисията.

Това действие е част от по-широк процес и надгражда мерките за опростяване, въведени през 2024 година.

Подкрепа за следващото поколение фермери в Европа

През октомври 2025 г. ЕК представи своята Стратегия за обновяване на поколенията в селското стопанство. Целта е удвояване на дела на младите земеделски производители в ЕС до 2040 г., така че младите и новите земеделски стопани да съставляват около 24 процента от всички европейски селскостопански производители.

Стратегията цели да подкрепи и подготви следващото поколение земеделски производители в ЕС. Младите фермери са изправени пред уникални предизвикателства и Комисията се стреми да се справи с тях с конкретни действия на ниво ЕС, национално и регионално ниво.

Стратегията се фокусира върху пет ключови области: достъп до земя, финансиране, умения, справедливи стандарти на живот в селските райони и подкрепа за наследяване.

Нови мерки за укрепване на позицията на земеделските производители във веригата за доставки на агрохранителни продукти

Подобряването на позицията на земеделските производители във веригата за доставки на агрохранителни продукти и подкрепата на техните доходи са ключови цели на ОСП. През декември 2024 г. Европейската комисия предложи целенасочени изменения на Регламента за установяване на обща организация на пазара на селскостопански продукти и нов Регламент относно трансграничното правоприлагане срещу нелоялни търговски практики, целящи укрепване на позицията на земеделските производители и възстановяване на доверието между участниците в агрохранителния сектор във веригата за доставки на агрохранителни продукти.

ЕК публикува неотдавна доклад, обобщаващ основните констатации от първата оценка на Директивата относно нелоялните търговски практики. Въпреки че е все още в начален етап от съществуването си, Директивата вече помага за насърчаване на по-справедлива и по-балансирана бизнес среда в целия ЕС. Докладът ще информира Комисията за прегледа на правилата за нелоялните търговски практики, като ще оцени как да се защитят по-добре земеделските производители - по-специално за да се гарантира, че те не са принудени да продават продукти под производствените си разходи.

ЕК завършва своя преглед с данни от последния наличен мониторингов доклад, според който търговският излишък на ЕС в областта на хранително-вкусовата промишленост е достигнал 5,4 милиарда евро през септември 2025 година. Това е увеличение с 45 на сто в сравнение с август, отразявайки силно възстановяване на месечна база.