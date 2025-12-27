Шефът на пожарната в Гърция напуснал дома си, докато семейството му било на тържество

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

45-годишния командир на пожарната в Серес, Константинос Гинис е напуснал дома си, докато съпругата и децата му са присъствали на училищно тържество.

По-рано днес стана ясно, че български ловци са открили изоставен автомобил на билото на планина Беласица, в труднодостъпен граничен район.

Според информация от Държавната телевизия ERT, автомобила има същите характеристики и същия цвят като превозното средство на изчезналия и ще бъде разгледан от екип на пожарната, за да се установи дали принадлежи на 45-годишния мъж. Колата е закъсала в дълбокия сняг на изключително труднодостъпен терен по граничната линия. Фактът, че наблизо е открита част от превозно средство, съвпадаща с модела на Гинис, на практика потвърждава, че екипите са на правилна следа.

В района на билото са разположени елитните части на EMAK и специализирани кучета-търсачи. Подкрепата от алпинисти и дронове е ключова заради вертикалния терен и ниските температури.

Тъй като колата е открита от български ловци, българските гранични власти и спасителни екипи са в постоянна връзка с гръцката полиция и Гражданската защита на община Синтики.

45-годишният Константинос Гинис, командир на пожарната служба в Ано Порой (Серес) изчезна във вторник мистериозно. Той напусна дома си внезапно без телефон или лични вещи, докато съпругата и децата му са били на училищно тържество.

Полицията разглежда всички възможности – от нещастен случай в планината до доброволно изчезване, въпреки че близките му твърдят, че не е имал причини да напуска семейството си по този начин.

Поради близостта на района до границата с България, гръцките власти са в координация с българските гранични служби, в случай че изчезналият е преминал на българска територия.