Букурещ събира на среща на външните министри на Румъния, Молдова и Украйна

Румъния ще бъде домакин на тристранна среща на външните министри от Букурещ, Киев и Кишинев през първото тримесечие на 2026 г., съобщи в понеделник румънският външен министър Оана Цою на съвместна пресконференция в Кишинев с колегата си Михай Попшой, предаде за БТА агенция Аджерпрес. Възстановяването на Украйна ще бъде част от дневния ред на събитието.

„През следващата година ще бъдем домакини в Румъния на следващата среща в рамките на "триъгълника Одеса", тристранната среща на външните министри (на Румъния, Молдова и Украйна), през първото тримесечие на 2026 г., където важна тема в дневния ред ще бъде възстановяването на Украйна и начините, по които можем да подкрепим компаниите и инвеститорите, така че и трите страни да могат да реализират мащабни проекти, които ще покажат взаимна отвореност към нашите пазари и ще допринесат за икономическия растеж, за който всички мечтаем“, заяви Оана Цою.

Румънската министърка подчерта, че това ще бъде продължение на тристранните срещи през 2025 г., които се проведоха на ниво президенти и външни министри. На 8 август външните министри на Украйна, Република Молдова и Румъния приеха в Чернивци (Украйна) съвместна декларация, в която потвърдиха своята твърда подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и осъдиха агресивната война, започната от Руската федерация.

Ръководителят на румънската дипломация беше на работно посещение в Кишинев в рамките на участието си в срещата на ръководителите на дипломатическите мисии и консулските служби на Република Молдова в чужбина. В програмата й бяха включени и срещи с президента на Република Молдова Мая Санду и министър-председателя Александру Мунтяну.