Разбиха ОПГ с украински депутати, от национална сигурност саботирали разследването

Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура разкриха организирана престъпна група (ОПГ) с участието на действащи депутати от Върховната рада на Украйна.

От агенцията за борба с корупцията обявиха, че е имало опити работата да им бъде блокирана по време на разследване на схема за подкуп на депутати

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) заяви в събота, че служители на държавната сигурност са възпрепятствали нейните детективи по време на разследващи действия, свързани с разследване за корупция, включващо действащи членове на парламента, съобщава Politico.

В изявление, публикувано в официалния му Telegram канал, НАБУ заяви, че „служители на Дирекцията за държавна защита оказват съпротива на детективите на НАБУ по време на разследващи действия", добавяйки, че „достъпът на детективите е ограничен". Бюрото подчерта, че „възпрепятстването на разследващи действия е пряко нарушение на закона".

НАБУ заяви, че нейните детективи действат в рамките на текущо криминално разследване, ръководено от Специалната прокуратура за борба с корупцията (САП). Не се уточнява кои длъжностни лица са разпоредили ограниченията или колко дълго е продължило възпрепятстването.

Това се съобщава в официалния Telegram-канал на Национално антикорупционно бюро на Украйна.

„НАБУ и САП в резултат на операция под прикритие разкриха организирана престъпна група, в чийто състав са влизали действащи народни депутати на Украйна. По данни на следствието участниците в групата системно са получавали неправомерна облага срещу гласуване във Върховната рада", се казва в съобщението.

От институциите посочват, че подробностите по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап.