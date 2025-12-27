Нови блокади по границата с Гърция заради протести на фермери

Фермерите в гръцката област Централна Македония засилиха днес протестните си действия, блокирайки отново гранични пунктове и пътни участъци след края на коледните празници и преди новогодишните, съобщава АНА-МПА.

В 12 часа днес фермерите блокираха граничния пункт Евзони на границата със Северна Македония и в двете посоки за всички превозни средства с изключение на спешните случаи. Блокадата ще продължи до 16 часа днес и ще бъде повтаряна от 18 до 22 часа всеки ден до вторник.

По същото време фермерите с тракторите си блокираха движението през пункта Промахон на границата с България само за камиони, докато движението на леки автомобили продължава нормално. Блокадата ще продължи също до вторник. От 17 часа вчера пунктът Ексохи също е затворен за товарни автомобили.

В 13 ч днес фермерите блокираха платното в посока Атина на националния път, свързващ столицата с втория по големина град Солун. Блокадата е при пункта за плащане на тол такси Малгара и ще продължи до вторник. Платното в посока Солун остава отворено.

Магистралата между Солун и Атина остана отворена и в двете посоки по време на коледните празници, напомня в. "Катимерини", като допълва, че подновяването на блокадата идва преди общонационална среща на фермерите, която се очаква в близките дни.

В Халкидона близо до Солун фермерите блокират кръстовището от 14 до 17 часа.

Граничният пункт Ники на границата със Северна Македония ще бъде затворен за един час днес следобед и вечерта от 19 до 23 часа.

Днес около обед се състоя среща на протестиращите фермери на пътния възел Никея, на която те решиха да продължат и засилят протестните си действия.

Съгласно решението от 13 часа днес е затворен надлезът при Никея, в резултат на което трафикът е спрян. Мярката се очаква да остане в сила до вторник следобед, когато движението ще бъде отворено заради новогодишните празници.

Те подчертаха, че действията са част от усилията им да окажат натиск върху правителството да изпълни основните им искания и да поеме определени ангажименти.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ, припомня БТА.