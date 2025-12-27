Расте делът на жените, подали молби за убежище в Австрия

Броят на молбите за убежище през последните две години е намалял значително, съобщи Австрийското радио и телевизия. Променило се е и съотношението между половете. Докато през 2023 година подадените от жени молби са под една четвърт от общия брой, през 2024 година техният дял е над 42 процента, а през първите единадесет месеца на тази година – над 41 процента, съобщава БТА.

Един от факторите за това е решение на Съда на ЕС от миналата година, според което жените от Афганистан получават значително по-лесно убежище. В съответствие с това редица гражданки на страната, които вече са имали статут на субсидиарна закрила, сега отново са кандидатствали за по-високия статут на убежище. При други големи групи бежанци като сирийци и иранци броят на кандидатурите е практически еднакъв за двата пола.

В предишни години делът на жените е бил значително по-нисък от този на мъжете. Преди 20 години 29 процента от молбите са били подадени от жени. Преди десет години делът им е бил малко под 28 процента. През 2017 година, две години след голяма бежанска вълна, отново е отчетен висок дял на жени - над 39 процента. След това той постепенно намалява до 2022 година, когато девет процента от подадените молби са били от бежанки.

Като цяло броят на търсещите убежище продължава да спада. През първите единадесет месеца на тази година са подадени 15 337 молби, което е с 35 процента по-малко в сравнение със същия период на 2024 година. Тази тенденция се наблюдава и при непридружените непълнолетни бежанци.

Докато през 2024 година в страната са пристигнали 925 души от тази особено уязвима група, през тази година досега те са 680. Така спадът вероятно ще бъде около 20 процента. Във всеки случай се очаква това да бъде най-ниската стойност от 2010 година насам, когато 687 непридружени непълнолетни бежанци са подали молби.