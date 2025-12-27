ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актьорите в Гърция стачкуват - искат заплащане за ...

Вучич: Атака срещу Сърбия не може да бъде изключена, трябва да сме готови

Александър Вучич СНИМКА: X

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че предвид обстановката, в която се намира, не може да бъде изключена възможността за атака срещу територията на Сърбия и сръбския народ. "Затова е необходимо да продължим да въоръжаваме сериозно, за да направим армията възможно най-силна", казва Вучич.

„Те не са сформирали военни съюзи без причина – неестествено, безпринципно и грубо – те са ги сформирали за Сърбия. Ето защо трябва да бъдем бдителни, силни, могъщи; не трябва да позволяваме да бъдем изненадани и атакувани, без да имаме възможност за адекватен отговор", каза Вучич по време на полагането на основния камък за сградата на Министерството на отбраната и Генералния щаб в казармата Баница, недалеч от Военномедицинската академия.

Той подчерта, че мирът е най-важният приоритет за Сърбия и че инвестициите в отбраната ще продължат, съобщи sarajevotimes.

Вучич също така обяви откриването на първата фабрика за дронове в Сърбия през март или април с чуждестранен партньор, така че производството ще бъде в Сърбия.

Говорейки за новите сгради, той каза, че те ще обхващат колосалните 50 000 квадратни метра и ще бъдат завършени до 2028 г.

