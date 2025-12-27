Саудитска Арабия предупреди, че може да действа срещу йеменските сепаратисти

Саудитска Арабия предупреди днес сепаратистите в южната част на Йемен, че може да предприеме действия срещу тях, ако не се изтеглят от територия, която наскоро са превзели, предаде ДПА.
Сепаратистите в Южен Йемен разполагат с подкрепата на Обединените арабски емирства.
По-рано този месец сили, верни на Южния преходен съвет, превзеха обширни територии, които допреди това бяха контролирани от подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство. Превзетите територии са в провинциите Хадрамаут и Ал Махра, съобщава БТА.
Южният преходен съвет и подкрепяното Рияд правителство от години са съюзници в борбата срещу подкрепяните от Иран бунтовници хуси.
Южният съвет обаче неведнъж влиза в конфронтация с партньорите си, за да контролира по-обширни територии, като същевременно настоява за отцепване на Южен Йемен.
Страната вече беше разделена от 1967 г. до 1990 година.
Саудитска Арабия предприе военна операция в Йемен през 2015 г., за да подкрепи международно признатото правителство в борбата му срещу хусите.