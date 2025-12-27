Хърватия поема охраната на въздушното си пространство от 1 януари с купените от Франция самолети "Рафал"

Хърватия ще поеме пълния контрол върху наблюдението и защитата на въздушното си пространство от 1 януари 2026 г., използвайки самолетите "Рафал" в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана NATINAMDS, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от ХИНА.

Министерството посочи, че благодарение на интензивното обучение по време на въвеждането на самолетите "Рафал" в оперативна служба персоналът е достигнал необходимата подготовка за провеждане на мирновременни задачи на охрана на въздушното пространство. Мисията ще се осъществява денонощно седем дни в седмицата съгласно стандартите на НАТО и националните регламенти.

Хърватия купи 12 използвани самолета "Рафал" (Rafale F3R) от Франция през 2021 г. за 1,13 милиарда евро. Първият самолет беше доставен през 2023 г., а последният пристигна през април тази година.

По време на периода на обучение на хърватските пилоти охраната на въздушното пространство беше временно поета от бази на НАТО в съседните Италия и Унгария, като бяха използвани самолети "Юрофайтър" на италианските военновъздушни сили и "Грипен" на унгарските военновъздушни сили съгласно технически споразумения между министерствата на отбраната.

Министерството уточни, че Хърватия не е понесла разходи в този преходен период, тъй като НАТО позволява на съседни съюзнически страни да извършват мисии по охрана на въздушното пространство без заплащане, съобщава БТА.