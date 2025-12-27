Мъж почина на масата, след като се задави със сладкиш на Коледа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианец почина на Коледа в компанията на семейството си, след като се е задавил десерт. Той похапвал традиционния италиански сладкиш панетоне - със сушени мандарини.

Според съобщения в италианските медии Джовани Лопес е отпразнувал Бъдни вечер в къщата на родителите си в малкото градче Сеттимо Торинезе, близо до Торино. Когато сервирали традиционния италиански коледен сладкиш, панетоне, той си взел малко, но изведнъж не можал да диша.

Опитите за оказване на първа помощ от семейството му били неуспешни, посочва "Билд".

Роднини алармирали службите за спешна помощ, които пристигнали само минути по-късно. Но вече било твърде късно - мъжът починал на масата със семейството си, съобщава Би Ти Ви.

По-късно съдебният лекар потвърдил, че парче панетоне и парче мандарина са блокирали дихателните му пътища. Причината за смъртта е задушаване. Следователите определят случая като трагичен инцидент.

В публикация във Фейсбук братът на Джовани се сбогува „Винаги ще бъдеш в сърцата ни. Ти беше чист, щедър и добър, може би дори прекалено, и винаги мислеше за другите, никога за себе си. Надявам се Господ да е милостив към теб и сега да живееш по-добре. Обичам те, братко мой".