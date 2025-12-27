Руската противовъздушна отбрана е свалила 21 дрона, насочили се към Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските средства за противовъздушна отбрана са свалили днес 21 дрона, насочили се към Москва, съобщи днес столичният кмет Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

Руската авиационна агенция „Росавиация“ съобщи, че московските летища Внуково и Шереметиево са наложили временни ограничения на полетите от съображения за сигурност.

Според Министерството на отбраната на Русия този следобед (между 15 и 18 часа местно време - 14 и 17 часа българско време) над територията на страната са свалени 111 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип, предаде ТАСС.

Агенцията също така съобщи, че украински дрон се е взривил на паркинг на предприятие в района на село Гаевка в южната руска Белгородска област, като е загинал един мъж.

По-рано днес министерството на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили седем украински дрона в Краснодарски край и в република Адигея.