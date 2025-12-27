Фермерите в Гърция искат спешна среща с правителството преди Нова година

Представителите на 18 основни фермерски блока от цялата страна, включително ключови точки като Никея, Малгара и Промахон, настояват за директна среща с правителството и лично с премиера Мицотакис в началото на следващата седмица. Тъй като все още не е потвърдена точна дата за среща на високо ниво, фермерите започнаха да засилват присъствието си по ключови точки.

На ГКПП „Кулата – Промахон" напрежението расте, като от днес вечерта (27 декември) са възможни периодични спирания на трафика за камиони в знак на протест.

Днес, 27 декември, се проведоха ключови консултации, за да се финализира списъкът с искания и се реши мащабът на блокадите за Нова година. В изявлението, публикувано след срещата, фермерите подчертаха, че възникналите проблеми не засягат само селскостопанския сектор, а „цялото гръцко общество", като изтъкват необходимостта от незабавно решаване на проблемите, както са били представени на правителството.

Фермерите аргументират, че високите производствени разходи и намаляващите субсидии водят до рязко поскъпване на хранителните стоки, което засяга директно крайния потребител в Гърция. Подчертава, че списъкът с искания (включващ ниски цени на горивата и енергията, както и преразглеждане на общата селскостопанска политика на ЕС) е окончателен и правителството трябва да предложи конкретни решения, а не просто „намерения".

Фермерите настояват за незабавно изплащане на забавените субсидии (около 600 млн. евро), компенсации за високите производствени разходи и ревизия на споразумението ЕС-Меркосур.

Това изявление бележи важен завой в стратегията на гръцките фермери. Обединявайки се под общото искане на 18-те регионални блока, те целят да привлекат широка обществена подкрепа, представяйки своите искания не като секторен проблем, а като въпрос на икономическо оцеляване.

Очаква се официален отговор от правителствения говорител в Атина. Ако не бъде постигната договорка за среща в неделя или понеделник, вероятността от пълни блокади по време на Нова година става изключително висока.