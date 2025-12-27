Затвориха летището в Хановер заради неидентифицирани дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въздушното пространство над северния германски град Хановер беше затворено за въздушен трафик, след като в района бяха забелязани неидентифицирани дронове, съобщи представител на летището, цитиран от ДПА.

Затварянето е продължило от снощи до малко след полунощ днес, което е наложило пренасочването на седем самолета към Падерборн, Бремен, Дюселдорф, Франкфурт и други дестинации.

Засега няма официални подробности за дрона, съобщи БТА.

Според изданието „Хановерише Алгемайне Цайтунг“ дрон е бил забелязан на височина от около 80 метра, а по-късно най-малко два безпилотни летателни апарата са се приближили до самия обект.

През ноември летище Хановер вече беше затворено за 45 минути, след като беше забелязан дрон.

През последните месеци неправомерни полети на дронове нарушиха услугите на няколко германски летища. Подозренията са насочени към Русия, но не са предоставени доказателства за това.

По-рано този месец ръководителят на Федералната служба за криминална полиция Холгер Мунк заяви, че от началото на годината в Германия са регистрирани над 1000 подозрителни полета с дронове. Инцидентите най-често се свързани с военни съоръжения и летища, но също и друга критична инфраструктура, като предприятия от отбранителния сектор и пристанищни съоръжения.