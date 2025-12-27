Зеленски обсъжда с Тръмп в САЩ пет точки за разрешаването на конфликта в Украйна

На срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп украинският преговарящ екип ще обсъди пет точки за разрешаване на конфликта в страната. Това заяви президентът на Украйна преди отпътуването си за Америка пред репортери, предава АФП.

По думите на Володимир Зеленски по време на разговорите с Тръмп на 28 декември ще бъдат обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ, гаранциите за сигурност от Европа, военният компонент и план за просперитет и възстановяване на Украйна.

Киев и Вашингтон също така ще разгледат поотделно план за последователни действия – "предложение как всички планове да работят стъпка по стъпка". Думите на Зеленски бяха цитирани от телевизионния канал Freedom. Според Зеленски след обсъждане на всички точки САЩ ще представят резултатите от споразуменията на руската страна, съобщава БНР.

Зеленски отпътува за Канада на 27 декември, откъдето по-късно ще отлети за САЩ. Според програмата на американския лидер, публикувана от Белия дом, Тръмп ще се срещне със Зеленски във Флорида на 28 декември. Двустранната среща ще се проведе в Палм Бийч в 15:00 ч. местно време (24:00 ч. московско време).

"В момента сме на полет за Флорида, Съединените щати. По пътя ще направим спирка в Канада. Ще имам среща с министър-председателя на Канада (Марк) Карни. Заедно планираме да разговаряме онлайн с европейските лидери", каза Зеленски=