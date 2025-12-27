ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай приветства прекратяването на огъня между Камбоджа и Тайланд

760
Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за спиране на огъня. СНИМКА: Пиксабей

Китай днес приветства съвместната декларация за прекратяване на огъня, подписана от Камбоджа и Тайланд, предаде Ройтерс, като се позова на китайското външно министерство.

Пекин заяви, че китайският външен министър Ван И ще се срещне в Китай с външните министри на двете страни, съобщава БТА.

Камбоджа и Тайланд се споразумяха днес за второ прекратяване на огъня в рамките последните месеци, като сложиха край по този начин на ожесточени погранични сблъсъци, описвани като най-големия сблъсък между двете страни от Югоизточна Азия от години.

Китайското външно министерство заяви, че споразумението е показало, че диалогът и консултациите са практичен и ефективен начин за решаване на сложни спорове.

