Огромна огнена топка озари небето над Япония (Видео)

Метеор озари небето Снимка: Пиксбей

Огромна огнена топка озари небето над Япония.

Записи от видеонаблюдение от японския градски музей Хирацука са заснели момента, в който метеор се извисява в нощното небе над планината Фуджи в Япония в петък.

Докато повечето метеори изглеждат бели, някои могат да светят в зелено, жълто, червено или синьо, в зависимост от елементите в материала, докато той изгаря в земната атмосфера. 

Най-вероятно става дума за метеор, навлязъл в земната атмосфера. Огнените кълба обикновено се наблюдават по-лесно през нощта, но трябва да са много по-ярки, за да се видят през деня.

Метеор озари небето Снимка: Пиксбей

