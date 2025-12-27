Огромна огнена топка озари небето над Япония (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огромна огнена топка озари небето над Япония.

Записи от видеонаблюдение от японския градски музей Хирацука са заснели момента, в който метеор се извисява в нощното небе над планината Фуджи в Япония в петък.

Докато повечето метеори изглеждат бели, някои могат да светят в зелено, жълто, червено или синьо, в зависимост от елементите в материала, докато той изгаря в земната атмосфера.

Най-вероятно става дума за метеор, навлязъл в земната атмосфера. Огнените кълба обикновено се наблюдават по-лесно през нощта, но трябва да са много по-ярки, за да се видят през деня.