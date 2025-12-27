ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зимна буря остави без ток десетки хиляди в Швеция

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21987116 www.24chasa.bg

Зимна буря остави без ток десетки хиляди в Швеция

1764
Заради снежата буря в Швеция 40 000 домакинства останаха без ток. СНИМКА: РОЙТЕРС

Зимна буря в Швеция остави десетки хиляди домакинства без ток, съобщиха местните власти и медии, цитирани от ДПА.

Един мъж загина в град Сандвикен, след като беше ударен от паднал клон, съобщи шведската информационна агенция TT. Тази сутрин в някои части на страната бяха регистрирани ветрове със скорост, достигаща ураганна сила. 

Около 40 000 домакинства останаха без ток, а много влакове бяха отменени, съобщава БТА.

Студеното време също така е причинило широко разпространени транспортни проблеми и е наложило да бъдат отменени курсове на фериботи. 

Бурята обхвана целия регион, засягайки и Финландия, където силните ветрове нарушиха въздушния трафик и причиниха прекъсвания на електроснабдяването. Прекъсвания бяха отчетени и в Норвегия.

Заради снежата буря в Швеция 40 000 домакинства останаха без ток. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)