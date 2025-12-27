ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на сръбския парламент: Вучич не спи, той само работи и мисли

Председателката на Народната скупщина на Сърбия Ана Бърнабич СНИМКА: Twitter

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич засипа с похвали президента Александър Вучич. По нейните думи той не спи, а постоянно работи и мисли за благото на народа си.

,„Президентът Александър Вучич не спи. Той спи едва по два или три часа на ден. През останалото време работи. Могат да се подиграват с това, но е истина, той работи през цялото време. Мисли, планира и когато нещо не се получи, казва - чакай, не беше достатъчно добре, да видим как можеше да бъде по-добре. Разбира се, че не можеш да го победиш, единственото, което им остава, е да го убият. Това е ужасно", каза още тя, цитирана от БГНЕС.

Според нея „това е била една трудна година, в която най-големият успех е бил, че „мирът е запазен" и че не е имало граждански конфликти, „въпреки че това е била основната цел" на протестиращите. Всичко това се е случило „благодарение на невероятната политическа мъдрост на сръбския президент Александър Вучич".

„Той винаги призоваваше не само всички граждани, но и всички нас в институциите да бъдем търпеливи, толерантни, да имаме търпение по всяко време. Ако държавата беше реагирала и не беше позволила неразрешени събирания, не беше позволила улични блокади, щяха да използват това за граждански конфликти и започване на гражданска война", каза Бърнабич пред проправителствената телевизия „Пинк". „Свалям шапка и поздравления за Вучич, той успя да запази мира", каза още председателят на сръбския парламент.

