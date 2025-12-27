Малък самолет се разби край плажа Копакабана, пилотът е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малък самолет, теглещ рекламен банер, се разби в морето край плажа Копакабана в Рио де Жанейро в събота следобед, при което пилотът загина, съобщиха местните власти.

Тялото на пилота е изпратено в службата на медицинския експерт за идентификация, съобщиха официални лица.

Спасителни екипи на пожарната работят на мястото, използвайки джетове, надуваеми лодки, водолази и въздушна подкрепа. Издирването включва и сонарно оборудване, за да се локализират евентуални допълнителни жертви и останки.

Записи от охранителни камери, публикувани от властите, показват как самолетът се е гмуркал с носа напред в морето близо до плажа около 12:30 ч. (15:30 GMT), съобщава wdio.com, цитирайки AP.

Бразилските военновъздушни сили заявиха, че са започнали разследване на причината за катастрофата. Самолетът е бил Cessna 170A, собственост на рекламна компания.