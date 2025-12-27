"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дронове атакуват Одеса и в града отекват взривове, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм".

По информация от местните канали в приложението "Телеграм" има поразена цел. По предварителна информация е ударена жилищна сграда, в резултат на което е избухнал пожар, предава БТА.

Въздушната тревога бе обявена в 20,57 часа и продължава до момента. Опасността от нови атаки с дронове остава.

Регионалните власти предупреждават всички хора да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.