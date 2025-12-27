Бразилски съд нареди осъдените за заговор за преврат да бъдат поставени под домашен арест

Бразилски съдия издаде днес заповеди да бъдат поставен под домашен арест 10 души, осъдени за участие в заговор за запазване на властта на бившия президент Жаир Болсонаро, след като той загуби изборите през 2022 г., предаде Асошиейтед Прес.

Решението на съдия Алишандри де Мораис от Върховния съд дойде само няколко часа след като властите в съседен Парагвай арестуваха бивш полицейски командир, който също беше осъден за участие в заговора, и го върнаха в Бразилия, съобщава БТА.

Силвинеи Васкес, бивш директор на Федералната пътна полиция на Бразилия, беше екстрадиран обратно в страната снощи, след като тайно влязъл в Парагвай и се опитал да се качи на полет за Салвадор, използвайки парагвайски документи. Според бразилската полиция Васкес скъсал електронната си гривна за проследяване в четвъртък и отпътувал за Парагвай с кола под наем.

На десетимата души, които днес бяха поставени под домашен арест, беше наредено да носят електронни гривни и да нощуват на едно и също място всяка нощ. Сред тях е и Филипе Мартинс, който е бивш съветник на Болсонаро.

Болсонаро беше осъден на 27 години затвор през септември за опит за преврат, чрез който да остане на власт въпреки поражението си на изборите през 2022 година.